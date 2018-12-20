2018-12-20T12:08:59+03:00
Общество

В 2019 году детей Кубани планируют обеспечить инсулиновыми помпами

На это потребуется 40 млн рублей
Татьяна СМИРНОВА
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В 2019 году детей Кубани планируют обеспечить инсулиновыми помпамиВ 2019 году детей Кубани планируют обеспечить инсулиновыми помпами
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В следующем году кубанских детей, болеющих диабетом, планируют обеспечить инсулиновыми помпами.

- Для реализации данной идеи понадобится 40 миллионов рублей. Министерство финансов края уже направило запрос в Москву для получения одобрения выделить средства из бюджета региона, - об этом 19 декабря на совещании сообщил депутат Заксобрания Николай Петропавловский.

Председатель парламента края Юрий Бурлачко отметил, что число детей с диабетом на Кубани не уменьшается. В связи с этим для них нужно создать все условия, чтобы они чувствовали себя комфортно.

Ранее родители детей с диабетом обращались к депутатам края с просьбой обеспечить их помпами. По предварительным данным, расходные материалы на одно такое устройство будет достигать 12 тысяч рублей в месяц. Они необходимы детям, потому что пользоваться шприцами им сложно.

Первый заместитель министра здравоохранения региона Лариса Кадзаева сообщила о том, что ранее ведомство поднимало данный вопрос, но тогда возникли проблемы с финансированием.

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