2018-12-20T09:30:34+03:00
Общество

Жители Геленджика на сутки останутся без воды

Все из-за аварии
Татьяна СМИРНОВА
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Жители Геленджика на сутки останутся без водыЖители Геленджика на сутки останутся без воды
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В Геленджике на сутки прекратили подачу воды.

- На Троицком групповом водопроводе произошла авария. Сейчас там ведутся ремонтные работы, которые необходимы для предупреждения технологических нарушений. В связи с этим пришлось ввести ограничения, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе города-курорта.

В период с 8:30 20 декабря до 11:00 21 декабря на территории Геленджика не будет холодной воды.

Под «раздачу» попали два села - Кабардинка и Марьина роща, хутор Виноградный, микрорайон Северный, Западный, Марьинский, Голубая бухта, Бабруковская щель, районов Тонкого мыса, Винсовхоза. Также без источника жизни на сутки останутся жители улиц Туристической, Циолковской, Средней, Новой, Кравцова, Верхней, Писарева, Изумрудной, Лазурной, Европейской, Красивой, Гоголя, Герцена, Радужной и так далее.

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