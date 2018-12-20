2018-12-20T09:54:19+03:00
Происшествия

В Краснодаре задержали дилера наркотиков

У него изъяли 180 г мефедронома
Татьяна СМИРНОВА
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В Краснодаре задержали дилера наркотиковВ Краснодаре задержали дилера наркотиков
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В Краснодаре сотрудники правоохранительных органов задержали 38-летнего местного жителя. Его подозревают в сбыте наркотиков.

- Оперативным путем правоохранители получили информацию о том, что один из местных жителей Краснодара сбывает наркотики. По данному факту провели проверку. Полицейские задержали подозреваемого, когда он забирал посылку, которую ему прислали из Ленинградской области. В коробке находился фильтр для очистки воды. В нем правоохранители обнаружили и изъяли пакет со светлым порошком, - об этом "Комсомольской правде" - Кубань" сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Найденное отправили на экспертизу. Она установила, что в пакете были наркотики, а именно 180 г мефедронома.

В отделении полиции мужчина признался, что запрещенное вещество он собирался распространять на территории Кубани путем закладок.

По данному факту возбудили уголовное дело.

В настоящее время правоохранители выясняют личности тех, кто причастен к данному преступлению.

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