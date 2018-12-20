В Щербиновском районе пьяный водитель сбил мотоциклиста

СЕГОДНЯ 10:23 2018-12-20T12:08:00+03:00

Ему грозит лишение свободы сроком до семи лет

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В ноябре текущего года в Щербиновском районе 28-летний местный житель сбил мотоциклиста.

- В дежурную часть поступило сообщение об аварии. На указанное место прибыли сотрудники правоохранительных органов и медицинского учреждения. Во время разбирательств выяснилось, что водитель отечественного автомобиля находился за рулём в нетрезвом состоянии. Он выехал на полосу встречного движения и вырезался в мотоцикл, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

29-летнего водителя двухколёсного средства передвижения доставили с местную больницу. Но там мужчина умер от травм, полученных в результате столкновения с машиной.

По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело. Его материалы уже передали в суд.

Водителю отечественного автомобиля грозит лишение свободы сроком до семи лет.