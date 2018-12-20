«Локомотив-Кубань» победил «Альбу» в Берлине и вышел в Топ-16 Еврокубка с первого места

СЕГОДНЯ 10:34 2018-12-20T12:07:30+03:00

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Матч группы B баскетбольного Еврокубка «Локомотив-Кубань» - «Альба» в Берлине стал решающим в борьбе за первое место.

Краснодарцы были полны решимости взять реванш за поражение в Краснодаре, но потери Уайтхеда и Фалля заставили наставника «Локо» Владе Йовановича искать нестандартные решения.

«Альба» же подошла к битве в оптимальной редакции. Берлинцы усилились центровым Лэндри Нноко и вернули с больничной койки Пейтона Сиву.

Первая половина матча прошла в вязкой борьбе, без выраженного лидерства одной из команд. Но в третьей четверти настало время «Локо». Разогнали паровоз проход Райта и треха Фридзона, а дальше «железнодорожники» нещадно посыпали попаданиями со всех дистанций. За 1:19 до конца десятиминутки Хвостов сделал счет 65:54, и «Альба» зашаталась.

Немцы попытались соорудить камбэк и за две минуты до сирены подобрались на пять очков. Однако Дмитрий Хвостов забил псилохолически переломную двушку, еще по попаданию добавили Джонсон с Кулагиным, и «Локо» вернул ситуацию под контроль. Итог – 92:82, краснодарцы взяли первое место в группе.

В раунде Топ-16 Еврокубка соперниками «Локомотива-Кубани» стали французский «Виллербан», немецкие «Скайлайнерс» и «Ульм». Первый матч с «Виллербаном» состоится 2 января в краснодарском «Баскет-Холле».

- Берлин - особый город для «Локо». Два года назад мы выиграли здесь третье место Евролиги, а теперь одержали победу в важном матче Еврокубка. Хорошая игра, в преддверии Топ-16 важно было взять реванш и выйти первыми из группы. Уверен, эта победа положительно скажется на психологии команды. В третьей четверти мы сломали «Альбу», смогли выиграть матч без без травмированных Фалля и Уайтхеда. «Альба» в этом сезоне показывает отличный баскетбол, вдвойне приятно обыграть их на домашней арене, - сказал после матча Андрей Ведищев, президент ПБК «Локомотив-Кубань».