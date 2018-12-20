Пропавшую в Хабаровске девочку нашли в Краснодаре

СЕГОДНЯ 10:48 2018-12-20T12:07:01+03:00

Изменить размер текста: A A

Пропавшую Хабаровске 15-летнюю девочку нашли в Краснодаре.

В апреле текущего года ее родители написали заявление в полицию об исчезновении дочери.. Правоохранители сразу же начали искать девочку.

- Выяснилось, что школьница решила уехать из дома. С помощью автостопа она добралась до Кубани. Все это время девочка жила у знакомых в Краснодаре, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Несовершеннолетнюю заметили на территории одного из торгово-развлекательных центров и сообщили в дежурную часть полиции.

Девочку передали инициатору розыска. В настоящее время ее жизни ничего не угрожает.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что в Новороссийске разыскивают 14-летнего мальчика. В полицию обратилась его мать. Она сообщила, что подросток пропал 17 декабря. До сих пор неизвестно, где находится мальчик.