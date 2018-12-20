2018-12-20T12:07:01+03:00
Общество

Пропавшую в Хабаровске девочку нашли в Краснодаре

Она добралась до Кубани автостопом
Татьяна СМИРНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Пропавшую в Хабаровске девочку нашли в КраснодареПропавшую в Хабаровске девочку нашли в Краснодаре
Изменить размер текста:

Пропавшую Хабаровске 15-летнюю девочку нашли в Краснодаре.

В апреле текущего года ее родители написали заявление в полицию об исчезновении дочери.. Правоохранители сразу же начали искать девочку.

- Выяснилось, что школьница решила уехать из дома. С помощью автостопа она добралась до Кубани. Все это время девочка жила у знакомых в Краснодаре, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Несовершеннолетнюю заметили на территории одного из торгово-развлекательных центров и сообщили в дежурную часть полиции.

Девочку передали инициатору розыска. В настоящее время ее жизни ничего не угрожает.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что в Новороссийске разыскивают 14-летнего мальчика. В полицию обратилась его мать. Она сообщила, что подросток пропал 17 декабря. До сих пор неизвестно, где находится мальчик.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В музее Анапы посетители смогут прокатиться на «Колеснице времени»
Эксперты прогнозируют в 2019 году сокращение числа застройщиков на Кубани
В Музыкальном районе Краснодара завершают строительство дополнительной линии водопровода
На Кубани у 56-летнего мужчины изъяли более двух килограммов конопли
В Краснодаре таксист отобрал у пассажирки шубу и подарил ее своей возлюбленной
«Золотой Лев» принес компании «Кубань-Вино» 9 медалей
В Новокубанском районе водитель «ВАЗ 2107» сбил 101-летнего пенсионера
На Кубани выявили псевдомедицинские учреждения
Бывших сотрудников «Азов-Сити» трудоустроят
В Славянском районе местный житель пользовался фальшивыми документами
В текущем году курортный сбор принес Кубани более 108 млн рублей
«Локомотив-Кубань» победил «Альбу» в Берлине и вышел в Топ-16 Еврокубка с первого места
В Щербиновском районе пьяный водитель сбил мотоциклиста
В Краснодаре задержали дилера наркотиков
Жители Геленджика на сутки останутся без воды
В 2019 году детей Кубани планируют обеспечить инсулиновыми помпами
В Туапсе восстанавливают разрушенный участок русла реки Паук
В Краснодаре к концу текущего года достроят литер ЖК « Форд Карасун»