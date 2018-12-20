СЕГОДНЯ 11:14 2018-12-20T12:06:33+03:00

В текущем году курортный сбор принес Кубани более 108 млн рублей

Это на 55% больше запланированной суммы

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В текущем году курортный сбор составил более 108 миллионов рублей.

- Это на 55% больше, чем мы планировали, - сообщил губернатор Краснодарского края.

На Кубани прослеживается низкий процент отказов от уплаты курортного сбора. Как сообщает Вениами Кондратьев, этого удалось добиться благодаря большой информационно-разъяснительной работе

В эксперименте участвовали Анапа, Сочи, Геленджик, Горячий Ключ, а также четыре поселения Туапсинского района. Они будут благоустроены за счёт вырученных средств. Для этого будет проведено голосование, на котором жители и гости муниципалитетов решат, на что именно направить деньги.

Напомним, что эксперимент начался 16 июля текущего года. Курортный сбор снимали с приезжих: за одни сутки туристы платили 10 рублей. От его уплаты освободили 19 категорий льготников и жителей Кубани.