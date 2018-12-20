В Славянском районе местный житель пользовался фальшивыми документами
В Славянском районе задержали мужчину, который пользовался поддельными документами.
- Правоохранители остановили для проверки автомобиль, за рулём которого находился 32-летний местный житель. Он предъявил полицейским водительского удостоверение. Документ вызвал у правоохранителей подозрение. Водительское удостоверение у мужчины изъяли и отправили на экспертизу, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Права оказались фальшивыми: серия и номер на них не соответствовали нормам «Гознака».
Мужчину задержали и доставили в отделение полиции. Там он признался, что приобрёл удостоверение через Интернет.
По данному факту в отношении злоумышленника возбудили уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы сроком до шести месяцев.
Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что в Краснодаре задержали мужчину с поддельным удостоверением судьи.