2018-12-20T12:06:09+03:00
Происшествия

В Славянском районе местный житель пользовался фальшивыми документами

За это ему грозит лишение свободы сроком до шести месяцев
Татьяна СМИРНОВА
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В Славянском районе местный житель пользовался фальшивыми документамиВ Славянском районе местный житель пользовался фальшивыми документами
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В Славянском районе задержали мужчину, который пользовался поддельными документами.

- Правоохранители остановили для проверки автомобиль, за рулём которого находился 32-летний местный житель. Он предъявил полицейским водительского удостоверение. Документ вызвал у правоохранителей подозрение. Водительское удостоверение у мужчины изъяли и отправили на экспертизу, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Права оказались фальшивыми: серия и номер на них не соответствовали нормам «Гознака».

Мужчину задержали и доставили в отделение полиции. Там он признался, что приобрёл удостоверение через Интернет.

По данному факту в отношении злоумышленника возбудили уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы сроком до шести месяцев.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что в Краснодаре задержали мужчину с поддельным удостоверением судьи.

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