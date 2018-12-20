2018-12-20T12:15:32+03:00
Общество

Бывших сотрудников «Азов-Сити» трудоустроят

Около 2,5 тысяч человек могут остаться без работы
Татьяна СМИРНОВА
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Бывших сотрудников «Азов-Сити» трудоустроятБывших сотрудников «Азов-Сити» трудоустроят
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Один из шести резидентов «Азов-Сити» объявил об увольнении сотрудников. После закрытая игорной зоны около 2,5 тысяч человек могут остаться без работы. Но им готовы помочь центры занятости Ейского, Староминского и Щербиновского районов.

- В связи со сложившейся ситуацией учреждения будут работать в период с 9 по 11 января с 8 утра и до 8 вечера, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщил начальник управления занятости населения министерства труда и соцразвития Кубани Николай Задоров.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал, в 2015 году было принято решение ликвидировать «Азов-Сити». Согласно закону, в регионе может работать только одна игровая зона. Вместо "Азов-Сити" на Кубани создали "Красную поляну", расположенную в Сочи. Ликвидировать старую игорную зону обещали до 31 декабря текущего года.

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