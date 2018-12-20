На Кубани выявили псевдомедицинские учреждения

20 Дек. 12:45 2018-12-20T12:47:42+03:00

От их противоправных действий пострадало более 2000 граждан

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На территории Краснодарского края выявили псевдомедицинские учреждения.

- Четверо жителей Кубани открыли в Краснодаре и Сочи центры. Туда они приглашали граждан для прохождения бесплатной диагностики сосудов и консультации флеболога. При этом врачи медицинского учреждения не имели должного образования, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщил официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Злоумышленники обманывали своих пациентов. Они убеждали их в необходимости лечения, таким образом, заставляли покупать препараты одной известной марки, несмотря на то, что они не предназначались для лечения выявленной болезни.

Граждане приобретали лекарства, оформляя кредиты в медицинском центре.

Как сообщает представитель ведомства, злоумышленники обманули свыше 2000 пациентов. Ущерб составил более 50 миллионов рублей.

Правоохранители провели проверку. Они задержали двух руководителей краснодарских центров и двух врачей, не имеющих медицинского образования, в Сочи.

В настоящее время правоохранители разыскивают остальных участников противоправной деятельности.