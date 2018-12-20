2018-12-20T13:18:30+03:00
Происшествия

В Новокубанском районе водитель «ВАЗ 2107» сбил 101-летнего пенсионера

Это произошло19 декабря в станице Прочноокопской
Александра ПОДУШКО
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Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по Краснодарскому краюФото: отдел пропаганды УГИБДД России по Краснодарскому краю
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В Краснодарском крае в Новокубанском районе под колесами «семерки» погиб 101-летний мужчина. Авария произошла вчера, 19 декабря около 20:00 на улице Ленина в станице Прочноокопской.

- По предварительным данным, 24-летний молодой человек, который находился за рулем автомобиля «ВАЗ 2107», сбил пешехода. 101-летний мужчина переходил дорогу на неосвещенном перекрестке. На одежде пенсионера отсутствовали светоотражающие элементы, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по Краснодарскому краю.

Мужчина от полученных травм погиб на месте.

Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.

Напомним, 19 декабря на трассе Краснодар - Новороссийск произошла авария, в которой легковой автомобиль врезался в автобус. На месте аварии от травм различной тяжести погиб водитель легковушки.

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