«Золотой Лев» принес компании «Кубань-Вино» 9 медалей

20 Дек. 13:33 2018-12-20T13:33:28+03:00

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В Санкт-Петербурге состоялся Голицынский фестиваль российских вин. Это не только презентационная, но и дискуссионная площадка для специалистов, место для обмена опытом. Также в рамках фестиваля ежегодно подводят итоги дегустационного конкурса «Золотой Лев». В этом году компания «Кубань-Вино» завоевала в конкурсе сразу 9 медалей: три золотых, столько же серебряных и бронзовых.

На конкурс было представлено более 200 образцов напитков, которые оценивало экспертное жюри: технологи предприятий, винные эксперты с международным опытом, представители ритейла, HoReCa и дистрибуции.

В этом году Голицынский фестиваль проходил в Санкт-Петербурге при поддержке Минсельхоза, ведущих союзов и ассоциаций виноделов России, школ сомелье и общественных организаций. Его цель – познакомить потребителей с подлинным российским вином, выделить производителей, выполняющих цикл «от лозы до бутылки». Основная идея фестиваля – возрождение традиций русского виноделия, заложенных князем Львом Сергеевичем Голицыным. Первый подобный фестиваль состоялся в декабре 2016 года в Москве.