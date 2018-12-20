20 Дек. 13:38 2018-12-20T13:38:30+03:00

В Краснодаре таксист отобрал у пассажирки шубу и подарил ее своей возлюбленной Фото: Олег ЗОЛОТО

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В краевой столице водитель такси отобрал у пассажирки шубу, угрожая расправой.

38-летняя местная жительница обратилась в дежурную часть отдела полиции. Она сообщила о грабеже.

Правоохранители установили, что женщина с целью продажи своей шубы приезжала в различные магазины, рынки с одним и тем же таксистом. Когда они были рядом с рынком на Ставропольской, мужчина потребовал, чтобы заявительница заплатила за проезд. У клиентки не оказалось при себе денег, и она попросила водителя подождать несколько минут возле рынка. Женщина пояснила, что вернет ему деньги после продажи шубы. Мужчина отказался ждать и под угрозой расправы забрал вещь краснодарки. Сумма ущерба составила около 60 тысяч рублей.

Оперативники изучили записи с камер видеонаблюдения. Они установили государственные регистрационные знаки машины предполагаемого злоумышленника. Им оказался ранее не судимый 27-летний местный житель.

Мужчина признался в совершенном грабеже. Он пояснил, что шубу подарил своей возлюбленной, у которой и изъяли похищенную вещь. Ее вернули законной владелице.

- Решается вопрос о возбуждении в отношении задержанного уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 УК РФ (Грабеж). Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Краснодару.