2018-12-20T13:38:30+03:00
Происшествия

В Краснодаре таксист отобрал у пассажирки шубу и подарил ее своей возлюбленной

Мужчине грозит до семи лет лишения свободы
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Комментарии: comments1
В Краснодаре таксист отобрал у пассажирки шубу и подарил ее своей возлюбленнойВ Краснодаре таксист отобрал у пассажирки шубу и подарил ее своей возлюбленнойФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

В краевой столице водитель такси отобрал у пассажирки шубу, угрожая расправой.

38-летняя местная жительница обратилась в дежурную часть отдела полиции. Она сообщила о грабеже.

Правоохранители установили, что женщина с целью продажи своей шубы приезжала в различные магазины, рынки с одним и тем же таксистом. Когда они были рядом с рынком на Ставропольской, мужчина потребовал, чтобы заявительница заплатила за проезд. У клиентки не оказалось при себе денег, и она попросила водителя подождать несколько минут возле рынка. Женщина пояснила, что вернет ему деньги после продажи шубы. Мужчина отказался ждать и под угрозой расправы забрал вещь краснодарки. Сумма ущерба составила около 60 тысяч рублей.

Оперативники изучили записи с камер видеонаблюдения. Они установили государственные регистрационные знаки машины предполагаемого злоумышленника. Им оказался ранее не судимый 27-летний местный житель.

Мужчина признался в совершенном грабеже. Он пояснил, что шубу подарил своей возлюбленной, у которой и изъяли похищенную вещь. Ее вернули законной владелице.

- Решается вопрос о возбуждении в отношении задержанного уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 УК РФ (Грабеж). Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Краснодаре перед судом предстанет экс-заместитель министра природных ресурсов
В Щербиновском районе злоумышленники вымогали у мужчины деньги за карточный долг брата
Открытие главной елки Краснодара состоится 22 декабря
В Усть-Лабинском районе автоинспекторы задержали мужчину за пьяную езду без прав
В Краснодаре временно ограничат движение на участке улицы Мачуги
Анапские полицейские вернули родителям пропавшую 12-летнюю девочку
В Темрюкском районе молодые люди угнали «ВАЗ-2105» и сдали его на металлолом
Врачи Кубани за десять лет провели 150 экстренных вмешательств при аневризме
В Новороссийске у парня в доме нашли три куста конопли
В Сочи для утилизации отходов предложили создать индустриальную свиноферму
На компенсацию расходов от паводка в Краснодарском крае правительство выделит 480 млн рублей
В Сочи иномарка сбила двух подростков
В Сочи для школьников проведут «Кулинарный бой»
Черноморский флот получил два новейших корабля
Под Новороссийском перевернулась резиновая лодка с людьми
В Новороссийске частный дом загорелся из-за непотушенной сигареты
В четырех поликлиниках Краснодара пройдет День здоровья
В районе двух краснодарских школ сделали уличное освещение пешеходных переходов
Военные Кубани получили две новые плавающие машины
В Краснодаре проведут романтические прогулки в новогодние праздники