На Кубани у 56-летнего мужчины изъяли более двух килограммов конопли
В Краснодарском крае в Гулькевичском районе у местного жителя обнаружили более двух килограммов конопли.
Сотрудники полиции проверяли поступившую оперативную информацию. Они осмотрели дом 56-летнего жителя хутора Крупский. В хозпостройках правоохранители обнаружили и изъяли части растений, несколько пластиковых емкостей с измельченной растительной массой серо-зеленого цвета.
- Экспертиза установила, что изъятое является коноплей, общей массой более двух килограммов. Мужчина признался, что хранил наркотик для личного употребления, -сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). 56-летнему местному жителю грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.
Следствие продолжается.