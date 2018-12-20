20 Дек. 13:56 2018-12-20T13:56:30+03:00

На Кубани у 56-летнего мужчины изъяли более двух килограммов конопли Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ему грозит до десяти лет лишения свободы

Изменить размер текста: A A

В Краснодарском крае в Гулькевичском районе у местного жителя обнаружили более двух килограммов конопли.

Сотрудники полиции проверяли поступившую оперативную информацию. Они осмотрели дом 56-летнего жителя хутора Крупский. В хозпостройках правоохранители обнаружили и изъяли части растений, несколько пластиковых емкостей с измельченной растительной массой серо-зеленого цвета.

- Экспертиза установила, что изъятое является коноплей, общей массой более двух килограммов. Мужчина признался, что хранил наркотик для личного употребления, -сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). 56-летнему местному жителю грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Следствие продолжается.