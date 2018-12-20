2018-12-20T15:07:03+03:00
Общество

В Музыкальном районе Краснодара завершают строительство дополнительной линии водопровода

Из 960 метров уложено 800
Александра ПОДУШКО
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Фото: пресс-служба администрации КраснодараФото: пресс-служба администрации Краснодара
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В Краснодаре 20 декабря прошла встреча местных жителей и мэра города. На мероприятии обсудили развитие районов Прикубанского округа.

- Проблем достаточно много - и с социальной инфраструктурой в первую очередь, а также -инженерной, дорогами. Поэтому серьезные усилия направлены на то, чтобы именно в этой части города строились школы и детские сады, развивались сети коммуникаций, строились и реконструировались дороги. Все это важно для создания комфортных условий для жителей, - сказал Евгений Первышов.

По улице Героя Яцкова завершили строительство школы на 1550 мест в одну смену, она приняла первых учеников 1 сентября. В Московском микрорайоне администрация приобретает построенное инвестором учреждение по улице Байбакова.

Еще одна новая школа появится по улице Героя Аверкиева. Его планируют открыть уже в следующем году 1 сентября. В этом месяце начали строительство учебного учреждения на 1100 мест в поселке Российском.

Завершают реконструкцию улицы Восточно-Кругликовской. Почти на всем протяжении уложили новый асфальт, нанесли разметку. На пересечении Черкасской и Восточно-Кругликовской организовали перекресток, установили светофор. До улицы Домбайской продлили троллейбусную линию.

Из-за постоянных заторов, вызванных пробками в вечернее и утреннее время, в Восточно-Кругликовском микрорайоне самым востребованным транспортом является трамвай. По просьбам местных жителей новые вагоны добавили на маршрут № 2.

На Черкасской планируют расширить дорогу, сделать тротуары, уличное освещение.

- На встрече обсудили проблемы связанные с Музыкальным микрорайонном. Там сейчас достраивают дополнительный водопровод на улице Московской от Петра Метальникова. Из 960 метров уложено 800. Выполнена их "закольцовка". С вводом в эксплуатацию дополнительного водопровода увеличится количество воды, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

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