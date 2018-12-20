2018-12-20T15:05:17+03:00
Недвижимость

Эксперты прогнозируют в 2019 году сокращение числа застройщиков на Кубани

Такой прогноз озвучил заместитель генерального директора по маркетингу в группе компаний АСК Денис Сериков
Иван ЕГОРОВ
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ЖК "Спортивный парк" компании АСКЖК "Спортивный парк" компании АСК
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В Краснодарском крае в 2019 году возможен уход с рынка до 16% компаний, занимающихся строительством многоквартирного жилья. Такой прогноз озвучил заместитель генерального директора по маркетингу в группе компаний АСК Денис Сериков в ходе Рождественского саммита, состоявшегося в столице Кубани.

Он отметил, что сейчас объем многоквартирного жилищного строительства в Краснодаре составляет 5,4 млн кв. метров, при этом около 32%, или 1,7 млн кв. м формируется проблемными и замороженными объектами. Средний срок переноса срока сдачи объектов составляет 6,7 месяцев.

Общее число сделок на первичном рынке Краснодара в 2017 году было на уровне 28,8 тыс. единиц. «Мы ожидаем, что по итогам этого года число сделок возрастет оценочно на 10% и составит 31,6 тыс. единиц. При этом, если в 2017 году на крупных и надежных застройщиков приходилось около 43% всех заключенных договоров участия в долевом строительстве, то по итогам 2018 года – 70%, - отметил Денис Сериков. - Это говорит о том, что люди выбирают надежных застройщиков. Покупатели готовы немного переплачивать, чтобы избежать рисков. К тому же, у надежных застройщиков, как правило, более высокое качество строительства».

По словам заместителя гендиректора АСК, всего в крае действует 181 профессиональный застройщик. 69 девелоперов, или 38% строят менее 13 тыс. кв. метров, т.е. формируют менее 0,1% рынка каждый. ТОП-10 строительных компаний занимает долю в 70%. Согласно оценкам экспертов большинство мелких застройщиков исчезнет в ближайшие 1-2 года.

ГК АСК в ТОП-10 застройщиков Краснодарского края занимает четвертое место. Единовременно компания возводит 366 тыс. кв. метров жилья, на ее долю приходится 7% от общего объема жилищного строительства в регионе.

«В том числе, компания АСК сейчас достраивает два дома, ранее являвшихся проблемными. Один из них - жилой комплекс «Маршал», который был заморожен еще на самой начальной стадии, когда даже не успели стартовать строительные работы, но уже была продана часть квартир. Второй объект – бывший ЖК «Белые паруса», который теперь называется «Фреш». Он расположен в живописном месте микрорайона Гидростроителей. Сейчас ГК АСК ведет на объекте активное строительство», - добавил Денис Сериков.

Он отметил, что в среднесрочной перспективе объем предложения на рынке многоквартирного жилья Краснодара перестанет демонстрировать рост и сократится на 10-20%. Количество девелоперов уменьшится на 10-30 компаний, мелкие застройщики объединятся или будут вынуждены уйти с рынка. Уровень цен на квартиры, согласно оценке эксперта, увеличится еще на 10-14%.

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