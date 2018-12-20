2018-12-20T15:13:29+03:00
Общество

В музее Анапы посетители смогут прокатиться на «Колеснице времени»

Это можно сделать с 25 по 30 декабря и с 3 по 8 января
Александра ПОДУШКО
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Фото: museumanapa.ruФото: museumanapa.ru
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В Анапе в археологическом музее «Горгиппия» начнет работу интерактивная выставка «Колесница времени». Она является частью туристического межрегионального проекта «Золотое кольцо Боспорского царства».

- Вместе с экскурсоводом посетители выставки совершат путешествие в ту эпоху, когда на территории города-курорта проживали древние греки. Гости музея «примерят» на себя одну из профессий ремесленников. Они приготовят муку на античной зернотерке, создадут ткань для накидки, наденут доспехи воина, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Анапского археологического музея.

Посетители смогут сфотографироваться на фоне археологического заповедника «Горгиппия», чтобы оставить память об экскурсии на долгие годы.

Интерактивная выставка «Колесница времени» будет открыта во время новогодних праздников с 25 по 30 декабря и с 3 по 8 января.

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