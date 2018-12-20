Кубань принимает почти 30% «внутренних» туристов

20 Дек. 15:24 2018-12-20T15:24:19+03:00

В данный момент на территории Краснодарского края работают почти 6300 гостиниц. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В крае работает более 6 тысяч сертифицированных гостиниц

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Почти треть турпотока в России принимают курорты Кубани. Об этом заявила заместитель Председателя Правительства Ольга Голодец.

– Общий внутренний туристический поток по состоянию на сентябрь превысил 50 миллионов человек. По итогам года ожидается не менее 60 миллионов внутренних туристов. Особой популярностью в стране пользуется пляжный отдых, – сказала вице-премьер.

В данный момент на территории Краснодарского края работают почти 6300 гостиниц, прошедших сертификацию. Однако, по-прежнему остро стоит проблема с объектами размещения, которые оказывают услуги нелегально. Вице-премьер дала поручение разработать дополнительные меры и нормативные акты, которые усложнят функционирование таких гостиниц, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.