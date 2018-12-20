20 Дек. 15:38 2018-12-20T16:05:42+03:00

В Краснодаре проведут романтические прогулки в новогодние праздники Фото: Николай ХИЖНЯК

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В Краснодаре по историческому центру в новогодние праздники проведут романтические прогулки.

Экскурсия будет длиться два часа. За это время участники прогулки познакомятся с архитектурными и скульптурными памятниками исторического центра города, связанными с историями любви и романтическими легендами. Они увидят уникальные объекты, известные места свиданий и свадебных прогулок в краевой столице.

- Маршрут экскурсии будет пролегать от музея через Екатерининский сквер, площадь искусств до улицы Пушкина. Прогулка закончится в Городском саду, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе музея.

Ближайшие романтические прогулки пройдут 8 и 13 января. Стоимость билета - 300 рублей.

На экскурсии по историческому центру Краснодара необходимо записываться заранее по телефону: 268-09-00, 8 (918) 392-04-68.