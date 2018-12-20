Военные Кубани получили две новые плавающие машины
На вооружение в железнодорожное соединение ЮВО, дислоцированное на Кубани, поступили два новейших плавающих транспортера ПТС-4.
Они предназначены для переправы через воду автомобилей, артиллерии, бронетранспортеров и БМП. Транспортеры используют при проведении спасательных операций во время ЧС.
Экипаж машины состоит из двух человек. Для вооружения используют дистанционно управляемый крупнокалиберный 12,7-мм пулемет.
- Эти новейшие плавающие транспортеры построены на базе танка Т-80. Они собраны полностью из отечественных комплектующих, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе пресс-службы Южного военного округа.
Эта модель техники тяжелее предшественника на 8 т за счет увеличения грузоподъемности и противопульного бронирования отделения управления.
Машины перевели на зимний режим эксплуатации. Транспортеры готовы к предстоящим тактико-специальным учениям.