2018-12-20T16:04:04+03:00
Общество

Военные Кубани получили две новые плавающие машины

Они предназначены для переправы через водные преграды автомобилей, буксируемой артиллерии, бронетранспортеров
Александра ПОДУШКО
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Фото: пресс-служба Южного военного округаФото: пресс-служба Южного военного округа
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На вооружение в железнодорожное соединение ЮВО, дислоцированное на Кубани, поступили два новейших плавающих транспортера ПТС-4.

Они предназначены для переправы через воду автомобилей, артиллерии, бронетранспортеров и БМП. Транспортеры используют при проведении спасательных операций во время ЧС.

Экипаж машины состоит из двух человек. Для вооружения используют дистанционно управляемый крупнокалиберный 12,7-мм пулемет.

- Эти новейшие плавающие транспортеры построены на базе танка Т-80. Они собраны полностью из отечественных комплектующих, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе пресс-службы Южного военного округа.

Эта модель техники тяжелее предшественника на 8 т за счет увеличения грузоподъемности и противопульного бронирования отделения управления.

Машины перевели на зимний режим эксплуатации. Транспортеры готовы к предстоящим тактико-специальным учениям.

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