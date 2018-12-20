В районе двух краснодарских школ сделали уличное освещение пешеходных переходов

20 Дек. 16:34 2018-12-20T16:39:04+03:00

Еще там установили новые дорожные знаки и проложили искусственные неровности

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- В Краснодаре в районе школ №24 на Новгородской и №94 на улице Тепличной поставили автономные системы освещения. Они работают от солнечных батарей. Также там установили новые дорожные знаки и проложили неровности, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

В течение лета по программе «Безопасные и качественные дороги» у городских школ было смонтировано около 40 опор, светофоры на которых постоянно мигают желтым светом.

- До конца месяца закончат работу по монтажу более десятка специальных автономных систем освещения у школ и детсадов, - сказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

Специалисты также обновляют дорожную разметку. Устанавливают дополнительные дорожные знаки, пешеходные ограждения, ограничивающие возле школ скорость машин.

В 2019 году продолжат работы по монтажу дополнительного уличного освещения у пешеходных переходов школ.