В четырех поликлиниках Краснодара пройдет День здоровья

20 Дек. 17:07 2018-12-20T17:07:50+03:00

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В краевом центре пройдет День здоровья.

- Мероприятие состоится 22 декабря в четырех поликлиниках Краснодара. На нем расскажут о профилактике хронических заболеваний. Терапевты, неврологи, кардиологи проведут консультации и диагностические исследования, - рассказали в пресс-службе администрации Краснодара.

- В рамках мероприятия расскажут о пользе физической активности и методах закаливания организма, распространят тематические буклеты, - рассказала начальник городского управления здравоохранения Екатерина Устинова

День здоровья пройдет с 10:00 до 12:00 в городских поликлиниках:

- №7 на Пушкина, 51;

- №9 на Атарбекова, 27;

- №16 по Московской,66;

- №19 на Офицерской, 33.

Жители города в рамках акции смогут определить индекс массы тела, сделать электрокардиографию, ультразвуковое исследование, измерить артериальное давление.