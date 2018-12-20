В четырех поликлиниках Краснодара пройдет День здоровья
В краевом центре пройдет День здоровья.
- Мероприятие состоится 22 декабря в четырех поликлиниках Краснодара. На нем расскажут о профилактике хронических заболеваний. Терапевты, неврологи, кардиологи проведут консультации и диагностические исследования, - рассказали в пресс-службе администрации Краснодара.
- В рамках мероприятия расскажут о пользе физической активности и методах закаливания организма, распространят тематические буклеты, - рассказала начальник городского управления здравоохранения Екатерина Устинова
День здоровья пройдет с 10:00 до 12:00 в городских поликлиниках:
- №7 на Пушкина, 51;
- №9 на Атарбекова, 27;
- №16 по Московской,66;
- №19 на Офицерской, 33.
Жители города в рамках акции смогут определить индекс массы тела, сделать электрокардиографию, ультразвуковое исследование, измерить артериальное давление.