В Новороссийске частный дом загорелся из-за непотушенной сигареты
В Новороссийске 18 декабря на улице Энгельса горел частный дом.
Вызов поступил на пульт дежурного МЧС в 22:18. Через пять минут на место происшествия прибыли первые пожарные. Они выяснили, что горит частный дом. Локализовать возгорание удалось в 22:30, а в 22:44 пожар полностью потушили.
Два подразделения спасателей работали на месте вогорания.
-По предварительной версии, причиной возгорания стало курение в постели, - рассказали в отделе надзорной деятельности и профилактической работы Новороссийска.
Погибших и пострадавших в пожаре нет.
Напомним, в Новокубанском районе загорелся частный дом. Жертвами пожара стали пенсионерка и ребенок.
По предварительным данным, площадь возгорания составила 30 квадратных метров. Именно в этой части дома проживала семья с шестью детьми.