2018-12-20T17:43:06+03:00
Происшествия

В Новороссийске частный дом загорелся из-за непотушенной сигареты

Причиной пожара могло стать курение в постели
Александра ПОДУШКО
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фото: instagram.com/ondnovorossфото: instagram.com/ondnovoross
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В Новороссийске 18 декабря на улице Энгельса горел частный дом.

Вызов поступил на пульт дежурного МЧС в 22:18. Через пять минут на место происшествия прибыли первые пожарные. Они выяснили, что горит частный дом. Локализовать возгорание удалось в 22:30, а в 22:44 пожар полностью потушили.

Два подразделения спасателей работали на месте вогорания.

-По предварительной версии, причиной возгорания стало курение в постели, - рассказали в отделе надзорной деятельности и профилактической работы Новороссийска.

Погибших и пострадавших в пожаре нет.

Напомним, в Новокубанском районе загорелся частный дом. Жертвами пожара стали пенсионерка и ребенок.

По предварительным данным, площадь возгорания составила 30 квадратных метров. Именно в этой части дома проживала семья с шестью детьми.

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