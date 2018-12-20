В Новороссийске частный дом загорелся из-за непотушенной сигареты

20 Дек. 17:43 2018-12-20T17:43:06+03:00

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В Новороссийске 18 декабря на улице Энгельса горел частный дом.

Вызов поступил на пульт дежурного МЧС в 22:18. Через пять минут на место происшествия прибыли первые пожарные. Они выяснили, что горит частный дом. Локализовать возгорание удалось в 22:30, а в 22:44 пожар полностью потушили.

Два подразделения спасателей работали на месте вогорания.

-По предварительной версии, причиной возгорания стало курение в постели, - рассказали в отделе надзорной деятельности и профилактической работы Новороссийска.

Погибших и пострадавших в пожаре нет.

Напомним, в Новокубанском районе загорелся частный дом. Жертвами пожара стали пенсионерка и ребенок.

По предварительным данным, площадь возгорания составила 30 квадратных метров. Именно в этой части дома проживала семья с шестью детьми.