Под Новороссийском перевернулась резиновая лодка с людьми
Под Новороссийском в районе Мысхако 20 декабря в море опрокинулась резиновая лодка. В ней находились три человека.
Сообщение о случившемся поступило от оперативного дежурного единой дежурно-диспетчерской службы.
На место происшествия выдвинулись два катера - портнадзора Новороссийска и городской службы спасения. Они отбуксировали лодку к берегу.
- За медицинской помощью никто не обращался, - сообщили "Комсомольской правде - Кубань" в пресс-службе краевого управления МЧС.
Напомним, в Новороссийске 18 декабря на улице Энгельса горел частный дом.
По предварительной версии, причиной возгорания стало курение в постели, - рассказали в отделе надзорной деятельности и профилактической работы Новороссийска.
Погибших и пострадавших в пожаре нет.