2018-12-20T18:41:47+03:00
Происшествия

Под Новороссийском перевернулась резиновая лодка с людьми

На борту находились три человека
Александра ПОДУШКО
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Под Новороссийском перевернулась резиновая лодка с людьмиПод Новороссийском перевернулась резиновая лодка с людьмиФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Под Новороссийском в районе Мысхако 20 декабря в море опрокинулась резиновая лодка. В ней находились три человека.

Сообщение о случившемся поступило от оперативного дежурного единой дежурно-диспетчерской службы.

На место происшествия выдвинулись два катера - портнадзора Новороссийска и городской службы спасения. Они отбуксировали лодку к берегу.

- За медицинской помощью никто не обращался, - сообщили "Комсомольской правде - Кубань" в пресс-службе краевого управления МЧС.

Напомним, в Новороссийске 18 декабря на улице Энгельса горел частный дом.

По предварительной версии, причиной возгорания стало курение в постели, - рассказали в отделе надзорной деятельности и профилактической работы Новороссийска.

Погибших и пострадавших в пожаре нет.

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