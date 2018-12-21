2018-12-21T07:30:56+03:00
Общество

Черноморский флот получил два новейших корабля

Они будут нести патрульную службу и выполнять задачи по предназначению в дальней морской и океанской зонах
Александра ПОДУШКО
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Фото: с официальной страницы Минобороны РФ в FacebookФото: с официальной страницы Минобороны РФ в Facebook
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На Новороссийской военно-морской базе состоялась торжественная церемония поднятия Андреевского флага на борту новых кораблей. Она прошла вчера, 20 декабря.

-В состав Черноморского флота вошли «Василий Быков» и спасательное буксирное судно «Капитан Гурьев», - об этом рассказали на официальной странице Минобороны РФ в Facebook.

«Василий быков» - головной корабль проекта 22160. Его изготовили на Зеленодольском заводе имени Горького. Это судно спроектировано по модульной системе. Часть вооружения на корабле постоянная, а есть места, где его можно разместить дополнительно.

Спасательный буксир «Капитан Гурьев» - пятое судно проекта 22870, построенное астраханскими корабелами.

После включения в состав Черноморского флота экипажи кораблей отработают курс специальных задач, после сдачи которых приступят к выполнению плановых мероприятий боевой подготовки. Они будут нести патрульную службу и выполнять задачи по предназначению в дальней морской и океанской зонах, следить за контрабандной и пиратской деятельностью, искать и оказывать помощь пострадавшим при морских катастрофах, охранять территориальные воды и особые экономические зоны.

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