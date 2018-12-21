2018-12-21T07:52:38+03:00
Общество

В Сочи для школьников проведут «Кулинарный бой»

В состязании участие примут ученики десяти образовательных организаций города из социальной группы риска
Александра ПОДУШКО
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Фото: пресс-служба администрации СочиФото: пресс-служба администрации Сочи
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В Сочи 21 декабря состоится конкурс среди кулинарных клубов.

Он продет на базе Университетского экономико-технологического колледжа СГУ. Они организуют для школьников из десяти образовательных организаций города социальной группы риска «Кулинарный бой».

Ученики узнают об основах приготовления еды, получат информацию о том, что такое здоровое питание. Следить за действиями детей будут заведующие производством школьных столовых, руководители целевых групп среди педагогов.

- Подобный конкурс проводится второй раз. Только в этом году состязание подготовлено с учетом стандартов Junior Skills по компетенции «Кулинарное дело» и «Поварское дело». Профессиональные эксперты оценят работы участников, - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Ребят поделят на команды, которые в режиме реального времени приготовят аперитивные и горячие закуски.

Проект имеет профориентационную направленность. Дети с помощью него знакомятся с основами профессий технолога, повара, кондитера, пекаря.

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