2018-12-21T08:10:55+03:00
Происшествия

В Сочи иномарка сбила двух подростков

Авария произошла 20 декабря около 21:20
Александра ПОДУШКО
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Фото: отдел пропаганды ОГИБДД УВД по СочиФото: отдел пропаганды ОГИБДД УВД по Сочи
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В Сочи под колесами легковушки пострадали двое подростков. Авария произошла вчера, 20 декабря около 21:20 на улице Демократической в районе дома № 52.

По предварительным данным, школьники переходили дорогу в неустановленном месте, когда водитель автомобиля Opel Astra сбил их.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали оба подростка.

- Предварительной причиной аварии стало нарушение школьниками ПДД, - сообщили «Комсомольской правде - Кубань» в пресс-службе отдела пропаганды ОГИБДД УВД по Сочи.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

Напомним, в Краснодарском крае в Новокубанском районе под колесами «семерки» погиб 101-летний мужчина. Авария произошла вчера, 19 декабря около 20:00 на улице Ленина в станице Прочноокопской.

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