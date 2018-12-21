В Сочи иномарка сбила двух подростков
В Сочи под колесами легковушки пострадали двое подростков. Авария произошла вчера, 20 декабря около 21:20 на улице Демократической в районе дома № 52.
По предварительным данным, школьники переходили дорогу в неустановленном месте, когда водитель автомобиля Opel Astra сбил их.
В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали оба подростка.
- Предварительной причиной аварии стало нарушение школьниками ПДД, - сообщили «Комсомольской правде - Кубань» в пресс-службе отдела пропаганды ОГИБДД УВД по Сочи.
Обстоятельства аварии устанавливаются.
Напомним, в Краснодарском крае в Новокубанском районе под колесами «семерки» погиб 101-летний мужчина. Авария произошла вчера, 19 декабря около 20:00 на улице Ленина в станице Прочноокопской.