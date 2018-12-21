2018-12-21T08:43:37+03:00
Общество

На компенсацию расходов от паводка в Краснодарском крае правительство выделит 480 млн рублей

Об этом сообщил Дмитрий Медведев на заседании кабмина
Александра ПОДУШКО
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Фото: пресс-служба администрации краяФото: пресс-служба администрации края
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- Правительство направит Кубани 480 млн рублей на компенсацию расходов после непогоды в октябре. О распределении средств из резервного фонда сообщил Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев на заседании кабмина, - сообщили в пресс-службе администрации края.

Он отметил, что деньги выделяются Краснодарскому краю, пострадавшему от паводков. Региональные власти оказали людям единовременную материальную помощь и финансовую поддержку.

480 млн рублей компенсации регион получит из резервного фонда.

Напомним, из-за сильных дождей, которые обрушились на Кубань в октябре, сильно пострадали Туапсинский и Апшеронский районы, город Сочи. В зоне паводков оказались 29 населенных пунктов, где проживает более пяти тысяч человек.

По поручение главы региона 1 млрд рублей в краевом бюджете зарезервировали на выплату компенсаций. Жители получили 10 тысяч рублей в качестве единовременной выплаты.

- ЧС, прошедшее в октябре, нанесло большой ущерб краю . Он оценивается в 3,5 млрд рублей. Выделенные правительством 480 млн позволят снизить нагрузку краевого бюджета на финансирование мероприятий по ликвидации происшествия, - прокомментировал вице-губернатор Игорь Галась.

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