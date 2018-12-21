На компенсацию расходов от паводка в Краснодарском крае правительство выделит 480 млн рублей
- Правительство направит Кубани 480 млн рублей на компенсацию расходов после непогоды в октябре. О распределении средств из резервного фонда сообщил Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев на заседании кабмина, - сообщили в пресс-службе администрации края.
Он отметил, что деньги выделяются Краснодарскому краю, пострадавшему от паводков. Региональные власти оказали людям единовременную материальную помощь и финансовую поддержку.
480 млн рублей компенсации регион получит из резервного фонда.
Напомним, из-за сильных дождей, которые обрушились на Кубань в октябре, сильно пострадали Туапсинский и Апшеронский районы, город Сочи. В зоне паводков оказались 29 населенных пунктов, где проживает более пяти тысяч человек.
По поручение главы региона 1 млрд рублей в краевом бюджете зарезервировали на выплату компенсаций. Жители получили 10 тысяч рублей в качестве единовременной выплаты.
- ЧС, прошедшее в октябре, нанесло большой ущерб краю . Он оценивается в 3,5 млрд рублей. Выделенные правительством 480 млн позволят снизить нагрузку краевого бюджета на финансирование мероприятий по ликвидации происшествия, - прокомментировал вице-губернатор Игорь Галась.