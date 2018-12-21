В Сочи для утилизации отходов предложили создать индустриальную свиноферму

СЕГОДНЯ 09:08 2018-12-21T09:08:36+03:00

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Глава Сочи Анатолий Пахомов дал поручение подготовить предложение по созданию индустриальной свинофермы, которая будет заключать договоры по утилизации пищевых отходов. Инвестпроект представят на форуме в городе-курорте в 2019 году.

Около 48 процентов всех отходов в Сочи – пищевые. Это примерно 400 тонн продуктов, которые выбрасывают в сутки. Их можно перерабатывать в индустриальном парке.

- Я уже дал поручение главе Лазаревского района чтобы у нас инвестиционное предложение на форуме было - о том, чтобы создать индустриальную свиноферму. Нужно чтобы она заключила договоры по утилизации пищевых отходов и вывозила их, - сказал Анатолий Пахомов на заседании Экологического совета.

- Мусорный вопрос в городе можно почти закрыть, если на этой ферме будет перерабатываться до 50 процентов всех отходов, еще около семи процентов пластика, дерева и бумаги будут утилизировать местные бизнесмены, то позаботиться нужно лишь еще о 30 процентах твердых бытовых отходов, - сообщили в пресс-службе администрации города-курорта.