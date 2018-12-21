В Сочи для утилизации отходов предложили создать индустриальную свиноферму
Глава Сочи Анатолий Пахомов дал поручение подготовить предложение по созданию индустриальной свинофермы, которая будет заключать договоры по утилизации пищевых отходов. Инвестпроект представят на форуме в городе-курорте в 2019 году.
Около 48 процентов всех отходов в Сочи – пищевые. Это примерно 400 тонн продуктов, которые выбрасывают в сутки. Их можно перерабатывать в индустриальном парке.
- Я уже дал поручение главе Лазаревского района чтобы у нас инвестиционное предложение на форуме было - о том, чтобы создать индустриальную свиноферму. Нужно чтобы она заключила договоры по утилизации пищевых отходов и вывозила их, - сказал Анатолий Пахомов на заседании Экологического совета.
- Мусорный вопрос в городе можно почти закрыть, если на этой ферме будет перерабатываться до 50 процентов всех отходов, еще около семи процентов пластика, дерева и бумаги будут утилизировать местные бизнесмены, то позаботиться нужно лишь еще о 30 процентах твердых бытовых отходов, - сообщили в пресс-службе администрации города-курорта.