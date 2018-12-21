2018-12-21T09:32:17+03:00
Происшествия

В Новороссийске у парня в доме нашли три куста конопли

Ему грозит до десяти лет лишения свободы
Александра ПОДУШКО
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В Новороссийске у парня в доме нашли три куста коноплиВ Новороссийске у парня в доме нашли три куста коноплиФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Новороссийске у 28-летнего местного жителя в доме обнаружили три куста конопли и части растения.

Следственным подразделением отдела полиции завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении мужчины по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Правоохранители проверяли оперативную информацию. Они осмотрели дом и в одной из комнат обнаружили и изъяли три куста и части растения. Их отправили на экспертизу.

Эксперт установил, что изъятое является коноплей, общей массой более 100 граммов. В отделе полиции 28-летний молодой человек пояснил, что хранил запрещенное вещество для личного употребления.

- Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу. Парню грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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