Врачи Кубани за десять лет провели 150 экстренных вмешательств при аневризме

СЕГОДНЯ 09:59 2018-12-21T09:59:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Врачи Кубани за последние десять лет провели 150 экстренных вмешательств при аневризме.

- Перевозить пациентов с таким диагнозом опасно, так как возможен почти 100 процентный летальный исход. Пациенты не транспортабельны, даже легкая тряска в дороге может резко ухудшить состояние здоровья. Поэтому медиков к пациентам в кратчайшие сроки доставляют вертолетом санавиации или реанимобилем, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.

Оказать помощь при аневризме могут несколько региональных клиник. Для этого необходимы передовые технологии и опыт применения их на практике. Специалисты Краевой клинической больницы №1 привозят с собой к пациентам протезы аорты, которые устанавливают им на месте. За последние десять лет они выполнили 150 экстренных вмешательств.

Напомним, в 2019 году детей Кубани планируют обеспечить инсулиновыми помпами. На это потребуется 40 млн рублей. Министерство финансов края уже направило запрос в Москву для получения одобрения выделить средства из бюджета региона.