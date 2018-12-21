2018-12-21T10:18:35+03:00
Происшествия

В Темрюкском районе молодые люди угнали «ВАЗ-2105» и сдали его на металлолом

За машину они получили 10 тысяч рублей
Александра ПОДУШКО
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Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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В Темрюкском районе полицейские по «горячим» следам задержали двух парней, которые угнали «ВАЗ-2105» и сдали его на металлолом.

Местный житель обратился с заявлением о краже в дежурную часть отделения полиции. Он рассказал, что оставил свою машину возле дома с ключами в замке зажигания. Утром мужчина обнаружил, что машины уже нет на месте.

Сотрудники полиции проверили местные пункты приема металла и нашли похищенный автомобиль марки «ВАЗ-2105». Правоохранители установили личности злоумышленников. 23-летнего и 24-летнего парней задержали по месту проживания.

Выяснилось, что подозреваемые ночью с помощью троса отбуксировали машину заявителя на несколько кварталов от места стоянки, долили в его бак бензин и доехали до ближайшего пункта приема металла. За автомобиль они получили 10 тысяч рублей.

- В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (Кража). Им грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. 24-летний местный житель находится под стражей, а 23-летний молодой человек под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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