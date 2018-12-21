Анапские полицейские вернули родителям пропавшую 12-летнюю девочку

СЕГОДНЯ 10:38 2018-12-21T10:38:09+03:00

Она несколько дней находилась в гостях у своей знакомой

Изменить размер текста: A A

В Анапе сотрудники уголовного розыска вернули родителям без вести пропавшую дочь.

Местная жительница обратилась в дежурную часть отдела МВД. Она сообщила о пропаже 12-летней девочки. Ее несовершеннолетняя дочь ушла из дома и перестала выходить на связь с родными.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранители проверили знакомых девочки. Они установили ее местонахождение. Несколько дней школьница провела в гостях у своей знакомой.

- Полицейские передали дочь матери, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Напомним, пропавшую Хабаровске 15-летнюю девочку нашли в Краснодаре. Выяснилось, что школьница решила уехать из дома. С помощью автостопа она добралась до Кубани. Все это время девочка жила у знакомых в Краснодаре.