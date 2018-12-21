2018-12-21T11:05:08+03:00
Общество

В Краснодаре временно ограничат движение на участке улицы Мачуги

Это связано с ремонтом двух напорных сетей канализации
Александра ПОДУШКО
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В Краснодаре временно ограничат движение на участке улицы МачугиВ Краснодаре временно ограничат движение на участке улицы МачугиФото: Архив "КП"
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В Краснодаре на три дня частично ограничат движение транспорта. Одну полосу проезжей части Мачуги между улицами Автолюбителей и Трамвайной в сторону центра города перекроют.

- Рабочие «Краснодар Водоканал» с 21 по 23 декабря будут проводить на этом участке реконструкцию двух напорных сетей канализации, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Напомним, в Краснодаре на пересечении Новороссийской и Селезнёва установили светофор. Количество аварий на участке теперь должно снизиться.

Его уже подключили, и он работает в штатном режиме.

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