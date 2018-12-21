В Усть-Лабинском районе автоинспекторы задержали мужчину за пьяную езду без прав
В Усть-Лабинском районе возбуждено уголовное дело о повторном нарушении ПДД.
Инспекторы дорожно-патрульной службы ГИБДД находились на маршруте патрулирования, когда остановили отечественный автомобиль для проверки документов. За рулем находился 48-летний мужчина в нетрезвом состоянии. Это и подтвердило медицинское освидетельствование.
Правоохранители установили, что задержанный ранее привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение. Он был лишен права управления машиной сроком на один год и десять месяцев.
- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ (Нарушение Правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию). Мужчине грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.