2018-12-21T11:27:57+03:00
Происшествия

В Усть-Лабинском районе автоинспекторы задержали мужчину за пьяную езду без прав

Ему грозит до двух лет лишения свободы
Александра ПОДУШКО
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В Усть-Лабинском районе автоинспекторы задержали пьяного мужчину без правВ Усть-Лабинском районе автоинспекторы задержали пьяного мужчину без правФото: Олег ЗОЛОТО
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В Усть-Лабинском районе возбуждено уголовное дело о повторном нарушении ПДД.

Инспекторы дорожно-патрульной службы ГИБДД находились на маршруте патрулирования, когда остановили отечественный автомобиль для проверки документов. За рулем находился 48-летний мужчина в нетрезвом состоянии. Это и подтвердило медицинское освидетельствование.

Правоохранители установили, что задержанный ранее привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение. Он был лишен права управления машиной сроком на один год и десять месяцев.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ (Нарушение Правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию). Мужчине грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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