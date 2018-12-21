2018-12-21T11:46:11+03:00
Общество

Открытие главной елки Краснодара состоится 22 декабря

Оно пройдет на Театральной площади в 12:30
Александра ПОДУШКО
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Фото: пресс-служба администрации КраснодараФото: пресс-служба администрации Краснодара
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Торжественное открытие главной городской елки Краснодара состоится 22 декабря. На Театральной площади в 12:30 начнется праздник, в конце которого зажгут огни на лесной красавице. Для жителей и гостей города подготовили встречи со сказочными персонажами, игры, викторины и различные конкурсы.

Мероприятие начнется с театрализованного новогоднего представления «Снежный кодекс», в котором примут участие коллективы муниципальных учреждений культуры.

Ежегодный парад новогодних волшебников пройдет в этот же день по улице Красной - от Пушкинской площади к главной городской елке. Деды Морозы, Снегурочки, Снежки, Снежинки и Снеговики со всей Кубани примут участие в театрализованном шествии сказочных персонажей.

- В завершении на Театральной площади начнется «Снежный флешмоб». Краснодарцы и гости города смогут послушать хит-парад лучших песен 2018 года, покружится в веселом хороводе и посмотреть на концертную программу с участием творческих коллективов, -рассказали в пресс-службе администрации Краснодара.

В финале праздника зажгут огни на главной городской елке.

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