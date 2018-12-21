2018-12-21T12:13:57+03:00
Происшествия

В Щербиновском районе злоумышленники вымогали у мужчины деньги за карточный долг брата

Им грозит до семи лет лишения свободы
Александра ПОДУШКО
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В Щербиновском районе злоумышленники вымогали у мужчины деньги за карточный долг братаВ Щербиновском районе злоумышленники вымогали у мужчины деньги за карточный долг братаФото: Архив "КП"
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На Кубани в Щербиновском районе полицейские задержали подозреваемых в вымогательстве.

Мужчина, опасаясь за свою жизнь, обратился в дежурную часть отделения полиции. Он рассказал, что его брат проиграл 20 тысяч рублей в карты. Двое мужчин угрожали ему, требовали вернуть долг за родственника. Неоднократно злоумышленники били заявителя.

Полицейские совместно с потерпевшим провели оперативное мероприятие, в ходе которого мужчина должен был передать подозреваемым часть суммы. В момент получения денег они были задержаны сотрудниками полиции. Ими оказались местные жители 36 и 45 лет.

В отношении злоумышленников возбужденно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 163 УК РФ (Вымогательство).

- Расследование уголовного дела продолжается. Подозреваемые находятся под стражей. Им грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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