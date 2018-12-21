В Краснодаре перед судом предстанет экс-заместитель министра природных ресурсов

21 Дек. 12:37 2018-12-21T12:37:47+03:00

Он обвиняется в мошенничестве с использованием служебного положения в особо крупном размере и покушении на мошенничество

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В Краснодаре экс-заместитель министра природных ресурсов предстанет перед судом.

Завершено расследование в отношении бывшего чиновника по обвинению в мошенничестве с использованием служебного положения в особо крупном размере и покушении на мошенничество (ч.4 ст.159 УК РФ, ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ).

Следствие установило, что в июне 2015 года к мужчине обратился директор одной из организаций по вопросу получения права недропользования месторождением в Темрюкском районе. Бывший чиновник ввел его в заблуждение и сообщил, что предоставит соответствующую лицензию за денежное вознаграждение. Но повлиять на ход процедур экс-заместитель министра природных ресурсов никак не мог.

В октябре 2015 года мужчина покинул занимаемый им пост, но предпринимателю сообщил об увеличении суммы. Она составила 4 млн. В этом же месяце без участия обвиняемого фирма мужчины получила необходимую краткосрочную лицензию.

В январе 2016 года мужчина получил от директора часть суммы – 3 миллиона рублей, а в феврале еще 900 тысяч рублей.

В апреле 2016 года судом лицензия из-за допущенных нарушений была признана недействительной. Мужчина вновь обратился к бывшему заместителю министра природных ресурсов края, который продолжил вводить в заблуждение предпринимателя. Он сообщил, что может помочь с получением лицензий на добычу песка в двух месторождениях на территории Крымского и Приморско-Ахтарского районов, за это необходимо передать по 5 млн рублей.

В мае 2017 года он получил от заявителя 3 млн рублей, после чего его дальнейшие действия были пресечены правоохранителями.

- Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю