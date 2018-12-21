2018-12-21T13:12:47+03:00
Общество

В Краснодаре открылась выставка картин Владимира Сырятова

В экспозицию входят 10 осенних и 30 зимних пейзажей
Татьяна СМИРНОВА
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В экспозицию входят 10 осенних и 30 зимних пейзажей.В экспозицию входят 10 осенних и 30 зимних пейзажей.
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В Краснодаре открылась выставка картин кубанского художника Владимира Сырятова. Она проходит в художественной галерее «САНТАЛ».

С начала 1990-х годов выставки с работами Сырятова проводят не только в Краснодаре, Москве, Смоленске, но и в Лондоне, Варшаве и других заграничных городах.

Сырятов прославился благодаря своим пейзажам и натюрмортам с цветами. Внимание кубанского художника привлекает простота. Поэтому Владимир Сырятов пишет в основном деревенскую архитектуру.

На выставке в Краснодаре вниманию гостей представят 10 осенних и 30 зимних пейзажей. Эти времена года являются любимыми у художника.

- Выставку работ Владимира Сырятова может посетить любой желающий. Вход свободный, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе министерства культуры Краснодарского края.

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