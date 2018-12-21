2018-12-21T15:12:51+03:00
Общество

На улицы Краснодара вернулся троллейбус с символикой ФК «Кубань»

Транспорт покрасили фанаты спортивного клуба
Татьяна СМИРНОВА
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На улицы Краснодара вернулся троллейбус с символикой ФК «Кубань». Транспорт с бортовым номером 139 является символом фанатского движения «Трибуна Юг».

- Летом текущего года троллейбус отправили на ремонт. Его починили, а также обновили "фирменную" окраску. Все необходимое предоставили поклонники спортивного клуба. Ремонтом 139-того троллейбуса занимались участники фанатского движения и представители клуба футбольных болельщиков «Кубань», - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе КТТУ.

Впервые троллейбус покрасили в желто-зеленую окраску летом 2013 года, в следующий раз - весной 2016.

Напомним, что ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что ФК «Кубань» существовал с 1928 года. Но в июне 2018 он стал "Урожаем". Заявку на сезон ПФЛ 2018-19 краснодарский клуб подал уже под другим названием.

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