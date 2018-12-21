2018-12-21T14:27:34+03:00
Общество

На Кубани высадили рекордное количество виноградников

Они заняли больше 2 тысяч га
Татьяна СМИРНОВА
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На Кубани высадили рекордное количество виноградниковНа Кубани высадили рекордное количество виноградников
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В текущем году на территории Кубани высадили рекордное количество виноградников. Они заняли более 2 тысяч га на полях региона. Это на четверть больше, чем было в прошлом году.

Виноградство края ждёт большое будущее. В этом убеждены власти и фермеры Кубани.

Краснодарский край высаживает больше всех виноградников - 45% от всей закладки в стране.

- Это является результатом разработанной концепции виноградарства и виноделия в регионе, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщил замначальника управления министерства сельского хозяйства Кубани Симон Черепнин.

В текущем году на развитие отрасли из бюджета края выделили более 400 миллионов рублей.

Напомним, что ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что на Кубани собрали 200 тысяч тонн винограда. Рекордсменом стал Темрюкский район.

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