Объявлены даты юбилейного фестиваля New Star Camp в Сочи

СЕГОДНЯ 14:55 2018-12-21T14:55:03+03:00

Праздник спорта и музыки пройдет с 29 марта по 7 апреля

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Хотя само мероприятие пройдет в следующем году - с 29 марта по 7 апреля, сейчас уже поступили в продажу билеты на него. Организаторы говорят, что после Нового года цена на билет будет на 10% дороже.

В этот раз высокогорный фестиваль отметит свое десятилетие. Всех гостей ждет еще более масштабная ежедневная программа: катание, соревнования, йога, лекции, кинопоказы, вечеринки и полное погружение в мир сноубординга и горных лыж.

Правздник спорта пройдет в горах Красной ПоляныФото: Сергей КУЛАКОВ

Фото: Сергей КУЛАКОВ

- Наш фестиваль - один из крупнейших музыкально-спортивных мероприятий в России. Количество гостей ежегодно достигает более 5 тыс. человек. Главная его особенность - это дружественная и расслабленная атмосфера, - говорят организаторы.

Гостей ждет катание на сноуборде и лыжах, мотофристайл-шоу, dj-сеты в горах под открытым небом, йога, лекции, вечеринки и концерты, а также мастер-классы от ведущих спортсменов и представителей экшн-спорт-индустрии.

- Основной темой станут коллаборации с ведущими музыкантами, представителями культуры и искусства: студией света, агентством видео-продакшена, музыкальными объединениями и многими другими, - пояснили организаторы.