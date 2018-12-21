В Краснодаре откроют школу для одаренных детей

21 Дек. 14:54 2018-12-21T14:57:36+03:00

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В Краснодаре откроется школа для одаренных детей на 1100 мест. Создание данного учреждения обсудили на совещании под председательством главы региона.

По словам губернатора, новая школа вырастит детей, которые будут создавать научно-технический прогресс, необходимый сегодня для рывка краю и стране.

Для нового учебного учреждения уже выбрали участок в 12 га. Помимо здания, на этой территории будет спортивный комплекс, а также интернат на 600 мест.

По словам губернатора, талантливые дети есть не только в больших городах, но и в сёлах, хуторах. Нужно всем дать возможность реализоваться, ведь не всегда у родителей есть средства на это.

Зачисление школьников в учебное заведение пройдёт на конкурсной основе. Тоже самое касается и педагогов.

По предварительной договорённости, покровителем нового учреждения станет Кубанский государственный университет.

Проект учебного учреждения будет готов в следующем году. Уже в 2020 начнётся его строительство.