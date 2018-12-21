Билеты на матч Краснодар - Байер 14 февраля: цены, где купить
В плей-офф Лиги Европы соперником «Краснодара» стал «Байер» из Леверкузена. Первая игра 1/16 финала турнира состоится 14 февраля на стадионе ФК «Краснодар» и начнется в 20:55, ответный матч пройдет в Германии 21 февраля.
Нет сомнений, что в важном матче «горожан» будет поддерживать полный стадион, ожидается высокий спрос на билеты.
Билеты на матч Краснодар – Байер поступят в продажу с 21 января. С этого дня право купить билеты получат только владельцы абонементов.
С 28 января билеты могут приобрести обладатели карты болельщика (которую можно оформить в кассах) или владельцы абонементов «Весна».
В открытую продажу билеты на матч «Краснодар» - «Байер» поступят с 4 февраля. Все билеты продаются только при предоставлении паспорта или водительских прав, для детей от 5 до 14 лет требуется свидетельство о рождении.
Купить билет на матч «Краснодар» - «Байер» онлайн могут только владельцы абонементов и карт болельщика на официальном сайте клуба. Зрителей призывают избегать покупки билетов на сторонних онлайн-ресурсах!
- Билеты будут аннулированы в случае обнаружения попытки перепродажи. Приобретая их, вы безусловно соглашаетесь с этим условием, - сообщают в ФК «Краснодар».
Кассы стадиона работают с 9:00 до 19:00 в будние дни, с 10:00 до 18:00 – по выходным. Адрес: улица Разведчика Леонова, 1.
Вопросы по покупке абонементов и билетов можно задать по номеру call-центра 8-861-210-89-80
Стоимость билетов на матч «Краснодар» - «Байер» 14 февраля – от 500 до 5000 рублей.
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