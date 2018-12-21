2018-12-21T15:20:53+03:00
Общество

1 января в Краснодаре проведут «Новогодний забег»

Легкоатлеты преодолеют 2019 метров
Татьяна СМИРНОВА
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1 января в Краснодаре проведут «Новогодний забег»1 января в Краснодаре проведут «Новогодний забег»
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1 января в 11 часов утра в Краснодаре проведут «Новогодний забег». Местом старта станет Театральная площадь города.

В забеге примут участие около 500 человек в возрасте от 25 до 40 лет. Согласно традиции, которая действует с 2012-ого, длину дистанции определяют две последние цифры нового года - легкоатлеты преодолеют 2019 метров. Также в программу забега впервые включили дополнительный маршрут - на 19 тысяч метров.

- Первый старт является благотворительным. Вырученные деньги будут отправлены на лечение одной из участниц бегового движения Инны Бойченко. В настоящее время она находится на реабилитации после аварии, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе администрации города.

Условия участия в забеге можно посмотреть здесь.

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