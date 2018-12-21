2018-12-21T15:54:59+03:00
Общество

В Краснодаре Полицейский Дед Мороз навестил 13 семей

Он вместе со Снегурочкой подарил детям подарки
Татьяна СМИРНОВА
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В Краснодаре Полицейский Дед Мороз навестил 13 семейВ Краснодаре Полицейский Дед Мороз навестил 13 семей
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В Краснодаре стартовала ежегодная всероссийская благотворительная акция "Полицейский Дед Мороз". В связи с этим правоохранители, Общественный совет при ГУ МВД России по Кубани и Ассоциация ветеранов боевых действия МВД И ВВ поздравили детей из 13 семей, которые попали трудную жизненную ситуацию.

Полицейские и активисты разыграли для малышей целое представление: Дед Мороз и Снегурочка выслушали стихотворения, также рассказали им правила безопасного поведения. Все это было, конечно, в игровой форме. После этого они вручили детям новогодние подарки.

- Акция продлится до 15 января следующего года. Правоохранители планируют навестить также детские дома и школы-интернаты. Подобные благотворительные мероприятия будут проводиться по всему Краснодарскому краю, - об этом "Комсомольской правде" - Кубань" сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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