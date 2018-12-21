2018-12-21T16:14:47+03:00
Общество

В Краснодаре запустили вторую очередь котельной в Восточно-Кругликовском микрорайоне

Благодаря этому повысится качество теплоснабжения потребителей
Максим ОСОКИН
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Котельная в Восточно-Кругликовском микрорайоне. Фото: пресс-служба администрации КраснодараКотельная в Восточно-Кругликовском микрорайоне. Фото: пресс-служба администрации Краснодара
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В котельной, расположенной по улице им. Генерала Трошева в Краснодаре ввели в работу третий котел. Это позволило значительно увеличить ее мощность , что, в свою очередь, положительно скажется на теплоснабжении Московского и Восточно-Кругликовского микрорайонов, а также центральной части города.

— Микрорайон развивается, поэтому увеличение производительности котельной особенно необходимо в этой части города. Сейчас она обеспечивает теплом 185 многоквартирных домов, три школы и 11 детских садов, — рассказал «Комсомольской правде» - Кубань» директор департамента городского хозяйства и ТЭК Владислав Белый.

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