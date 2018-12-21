В Сочи сотрудника миграционной службы осудили за подделку документов

21 Дек. 16:22 2018-12-21T16:23:20+03:00

Его лишили свободы на 2,5 года

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В декабре текущего года в Сочи осудили 33-летнего сотрудника отдела по вопросам миграции.

- Мужчина, пользуясь своим служебным положением, в 2017 году проводил махинации с документами. Он подписывал уведомления о постановке на миграционный учёт по месту пребывания иностранцев. Так злоумышленник зарегистрировал 11 человек по конкретным адресам. При этом хозяева домовладений ничего об этом не знали, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

По данному факту в отношении сотрудника миграционной службы возбудили уголовное дело.

В результате суд признал мужчину виновным и назначил ему два года и шесть месяце лишения свободы. В настоящее время приговор уже вступил в силу.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что в Краснодаре перед судом предстанет бывший заместитель министра пригодных ресурсов.