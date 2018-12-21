2018-12-21T17:06:08+03:00
Происшествия

В Сочи разыскивают 45-летнего мужчину

Машину, на которой он уехал, нашли в овраге, прикрытую ветками
Татьяна СМИРНОВА
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В Сочи разыскивают 45-летнего мужчинуВ Сочи разыскивают 45-летнего мужчину
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В Сочи ведутся поиски 45-летнего местного жителя.

- 18 декабря в дежурную часть полиции обратились родственники Вадима Санникова. Они рассказали о том, что 13 декабря он уехал из дома на машине марки Mazda Bongo и не вернулся. По данному факту правоохранители начали проверку, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе Следственного Управления СК РФ по Краснодарскому краю.

20 декабря автомобиль пропавшего обнаружили на Сухумском шоссе. Он был в овраге, прикрытая ветками деревьев.

Как «Комсомольской правде» - Кубань» сообщают правоохранители, связи с тем, что мужчина не собирался покидать место жительство, было возбуждено уголовное дело об убийстве.

В настоящее время поиски 45-летнего жителя Сочи продолжаются.

Граждане, знающие что-то о месте нахождения и обстоятельства исчезновения Вадима Санникова, просят сообщить по телефонам: 8 (8622) 62-82-58, 62-82-68, 02.

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