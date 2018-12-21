В Краснодаре будут судить трех иностранцев

21 Дек. 17:03 2018-12-21T17:03:57+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ленинский районный суд г. Краснодара направлено для рассмотрения по существу уголовное дело в отношении двоих граждан Республики Армения и одного гражданина Таджикистана. Их обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека группой лиц по предварительному сговору), ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража чужого имущества).

- 31 января 2018 года у 27-летнего С. возник умысел на похищение ранее знакомой А., к исполнению которого он также привлек своих друзей – 28-летнего Г. и 27-летнего Г., которые согласились помочь в совершении преступления, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Мужчины на автомобиле «ВАЗ-2114» прибыли к магазину, расположенному по ул. Северной в г. Краснодаре. Увидев, что потерпевшая идет по улице, С. схватил ее за руки и поместил на заднее сидение автомобиля, где находились остальные участники преступления. Мужчины незаконно удерживали женщину в машине, двигались по улицам города, но на ул. Красных Партизан автомобиль заблокировали полицейские, которых вызвали очевидцы преступления.

Кроме того, одному из мужчин предъявлено обвинение в краже куртки в городе Армавире в 2016 году, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Обвиняемых поместили под стражу, своей вины они не признают.